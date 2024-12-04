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Kahvehane sahibine bıçaklı saldırı

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Alkollü şahıs, kahvehane sahibini tartışmanın ardından bıçaklayarak yaraladı.

04.12.2024 16:11
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Kahvehane sahibiyle önce tartıştı sonra bıçakladı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü olarak geldiği kahvehaneden çıkarılmak istenen şahıs, kendisini uyaran kahvehane sahibiyle önce tartıştı, sonra da bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Doğanlarla köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doğanlarla köyünde ikamet eden 52 yaşındaki Y.D., alkollü olarak girdiği köy kahvehanesinde kahvehane sahibi A.T. tarafından alkollü olduğu ve çıkması gerektiği konusunda uyarıldı. Uyarılara uymayıp kahvehane sahibiyle tartışmaya giren Y.D., bir süre sonra belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kahvehane sahibini bıçakla yaraladı. Olay üzerine kahvehanede bulunan diğer vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralanan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Y.D. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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