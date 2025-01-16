Samsun'da bir kişi açık cezaevinden izinli çıktığı gün kalp krizi geçirerek öldü.
Kavak Açık Cezaevinden izinli çıktığı gün memleketine gitmek için otobüs bekleyen A.K. (46), Kavak İlçe Otogarında fenalaşarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Kalp Krizi Açık Cezaevinden İzinli Çıkan Kişiyi Vurdu - Son Dakika
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