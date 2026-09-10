Kalp krizi geçiren Güvenlik Korucusu Yüksel Demir Solhan\'da toprağa verildi

Görev yaptığı üs bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Güvenlik Korucusu Yüksel Demir, Solhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

3'üncü Komando Tugay Komutanlığına bağlı Sergele Üs Bölgesi'nde görev yaptığı sırada kalp krizi geçiren Güvenlik Korucusu Yüksel Demir, hayatını kaybetti. Demir'in naaşı helikopter ile Solhan İlçe Jandarma Komtanlığına getirildi. Demir için Solhan İmam Gazali Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, Solhan Bazmanan Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Bingöl Valisi Cahit Çelik, Muş Valisi Avni Çakır, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, il protokolü, merhumun ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Vali Cahit Çelik, cenaze töreninin ardından merhum Yüksel Demir'in ağabeyine Türk bayrağını takdim ederek aileye başsağlığı diledi.