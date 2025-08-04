Kamboçya ve Tayland Arasında Esir Asker Krizi - Son Dakika
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Kamboçya ve Tayland Arasında Esir Asker Krizi

Kamboçya ve Tayland Arasında Esir Asker Krizi
04.08.2025 16:27
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Tayland, Kamboçyalı 18 askerin insani koşullarda tutulduğunu savunurken, Kamboçya serbest bırakılmasını talep ediyor.

Kamboçya tarafından yapılan açıklamalarda, Tayland'ın esir olarak aldığı 18 askerin derhal bırakılması yönünde çağrılar sürerken, Tayland ordusu ise askerlerin uluslararası insancıl hukuk kuralları çerçevesinde tutulduğunu bildirdi.

Tayland ile Kamboçya sınır hattında geçtiğimiz haftalarda meydana gelen silahlı çatışmaların ardından taraflar arasında sağlanan ateşkes büyük ölçüde korunurken, Tayland'ın elinde tuttuğu 18 Kamboçyalı esir asker konusunda kriz büyüyor. Kamboçya tarafından yapılan açıklamalarda, Tayland'ın esir olarak aldığı askerlerin derhal bırakılması yönünde çağrılar sürerken, Bangkok cephesi sınır ihlallerine ilişkin siyasi ve diplomatik yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. Tayland ordusu tarafından yapılan açıklamada, esir alınan 18 Kamboçyalı askerin uluslararası insancıl hukuk kuralları çerçevesinde tutulduğu belirtilirken, Tayland 2. Ordu Bölge Komutanlığı'nın gözetiminde bulunan askerlerin sağlık, gıda, barınma ve tıbbi ihtiyaçlarının karşılandığı aktarıldı. Ordu açıklamasında, Kamboçyalı askerlerin hiçbir direniş göstermediği, silahlarını bırakarak teslim olduğu ve gözaltı işlemlerinin standart prosedürler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Tayland, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini titizlikle uygulamaktadır" denildi.

"Esir askerlerin durumunu yakından takip ediyoruz"

Kamboçya Başbakanı Hun Manet bugün yaptığı açıklamada, "Kamboçya hükümeti, 29 Temmuz 2025'ten bu yana Tayland makamlarının gözetiminde bulunan 18 Kamboçyalı askerin güvenliğini izlemeye devam etmektedir. Onların en kısa sürede ve güvenli şekilde serbest bırakılmaları için gerekli önlemleri almaktadır" ifadelerine yer verdi. Manet ayrıca, Kamboçya Savunma Bakanlığı ve sınır birliklerinin Tayland tarafıyla doğrudan temas halinde olduğu ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanı Malezya'nın da sürece dahil edilmesini talep ettikleri bildirildi.

Taraflar arasında bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi

Tayland ile Kamboçya arasındaki gerilimin diplomatik yollarla ele alınması amacıyla bugün Malezya'da yapılması planlanan toplantı ertelendi. Tayland-Kamboçya Genel Sınır Komisyonu (GBC) toplantısı, 7 Ağustos 2025'te Malezya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Toplantıya Tayland Savunma Bakan Vekili General Nattaphon Narkphanit, Kamboçya Başbakan Yardımcısı Tea Seiha ve ev sahibi ülke adına Malezya Savunma Bakanı Khaled Nordin katılacak. Görüşmelerde sınır güvenliği, ateşkes süreci ve esir askerlerin durumu ele alınacak.

Tayland ordusu çatışmalar sırasında 20 Kamboçya askerini esir almış, iki yaralı askeri daha sonra ülkelerine iade etmişti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kamboçya, Tayland, bangkok, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kamboçya ve Tayland Arasında Esir Asker Krizi - Son Dakika

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