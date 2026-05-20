Kamyonet Yokuşta Havada Asılı Kaldı
Kamyonet Yokuşta Havada Asılı Kaldı

20.05.2026 11:36
Bahçelievler'de aşırı yük nedeniyle yokuşu çıkamayan kamyoneti indirmek için vatandaşlar zıpladı.

Bahçelievler'de aşırı yük nedeniyle yokuşu çıkamayarak şaha kalkan pazarcı kamyoneti, sıra dışı görüntüler oluşturdu. Havada asılı kalan kamyoneti indirmek için aracın tavanına ve ön tamponuna çıkıp zıplayan vatandaşların çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, semt pazarına mal taşıyan bir kamyonet, dik yokuşu tırmanmaya çalıştığı sırada arkasındaki ağır yükün azizliğine uğradı. Yokuşun dikliği ve yükün arkaya doğru baskı yapması nedeniyle kamyonetin ön tekerlekleri havaya kalktı ve yolda asılı kaldı.

Tavana çıkıp zıpladılar

Kamyonetin havada asılı kaldığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Aracı kendi yöntemleriyle yere indirmek isteyen vatandaşlar ve araç sahipleri ilginç bir çözüm yolu denedi. Bir grup vatandaş, kamyonetin havaya kalkan ön kısmına basarak ağırlık yapmaya çalıştı. Tavanın üzerine çıkan vatandaşların, aracı aşağı indirmek için yaylanarak zıpladığı anlar çevredekileri hem şaşırttı hem güldürdü.

Yük hafifleyince yoluna devam etti

Vatandaşların zıplayarak ağırlık yapma çabası kamyoneti indirmeye yetmeyince, araç sahipleri çareyi yükü boşaltmakta buldu. Kamyonetin arkasındaki pazarlık malzemelerinin bir kısmı sokak üzerine indirildi. Yükün hafiflemesiyle birlikte havada asılı kalan ön tekerlekler yeniden yere bastı. Kamyonet, yükün bir kısmını bıraktıktan sonra normal seyrine dönerek yoluna devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

