Kamyoneti Ruhsat Sahibi Çaldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan hırsızlık vakası, detaylarıyla dikkat çekti. Park halindeki kamyoneti ruhsat sahibi kaçırdı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir kamyonetin çalındığı yönündeki ihbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracı çalan kişinin araç ruhsat sahibi olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, söz konusu kamyonetin daha önce Muratlı'da bir kişiye satıldığı ancak resmi devir işlemlerinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ruhsat sahibi tarafından çalınan aracın izini süren ekipler, kamyonetin Tekirdağ Yeni Oto Sanayi'de bir iş yeri önünde park halinde bulunduğunu belirledi. Olay yerine giden ekipler, terk edilmiş haldeki araca el koyarak yediemin otoparkına çekti.

Şüpheli şahıs yakalanarak Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında "hırsızlık" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ