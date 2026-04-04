04.04.2026 19:17
Muratlı'da park halindeki kamyoneti ruhsat sahibi çaldı. Hırsızlık soruşturması devam ediyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan hırsızlık vakası, detaylarıyla dikkat çekti. Park halindeki kamyoneti ruhsat sahibi kaçırdı.

Olay, Kazımdirik-Turan Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir kamyonetin çalındığı yönündeki ihbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracı çalan kişinin araç ruhsat sahibi olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, söz konusu kamyonetin daha önce Muratlı'da bir kişiye satıldığı ancak resmi devir işlemlerinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ruhsat sahibi tarafından çalınan aracın izini süren ekipler, kamyonetin Tekirdağ Yeni Oto Sanayi'de bir iş yeri önünde park halinde bulunduğunu belirledi. Olay yerine giden ekipler, terk edilmiş haldeki araca el koyarak yediemin otoparkına çekti.

Şüpheli şahıs yakalanarak Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, hakkında "hırsızlık" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
