Bakan Memişoğlu, acil sağlık istasyonu sayısının 3 bin 600'ü aştığını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu, acil sağlık istasyonu sayısının 3 bin 600'ü aştığını bildirdi

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Bakan Memişoğlu, acil sağlık istasyonu sayısının 3 bin 600\'ü aştığını bildirdi
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Bakan Memişoğlu, acil sağlık istasyonu sayısının 3 bin 600\'ü aştığını bildirdi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık istasyonu bulunduğunu, her yıl 7,5-8 milyon kişinin ambulanslarla hastanelere taşındığını söyledi. Memişoğlu, 6 bin 300'ün üzerinde kara ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla hizmet verildiğini belirtti.

(ANKARA)- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonu bulunduğunu belirterek, "Her yıl yaklaşık 7,5-8 milyon kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıyoruz" dedi. Memişoğlu, son iki yılda yaklaşık 170 mevzuat hazırladıklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6. Uluslararası Acil Tıp Kongresi'nin açılışında konuştu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Memişoğlu, hekimlik mesleğine, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hekimlerin toplumun en akıllı, en çalışkan, en özverili ve kendini insanlığa adamış kişileri olduğunu belirten Memişoğlu, "Hekim değerli insandır. İyi insandır" dedi. Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Hekimlik duygu mesleğidir. Sağlıkçılık duygu mesleğidir. Empati kurmazsanız, karşınızdaki insanı anlayamazsanız, onu hissedemezseniz hekimlik yapamazsınız."

ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SAĞLIK ORDUSUNUN "AKINCILARI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Acil sağlık çalışanlarının zorlu şartlarda görev yaptığını belirten Memişoğlu, bu çalışanları sağlık ordusunun "akıncıları" olarak nitelendirdi. Memişoğlu, "Akıncılar en öndeki, en çevik, en kuvvetli ve en önemli unsurlarıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının hizmet sunumunun yanı sıra sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde de öncü olması gerektiğini söyleyen Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim kapasitesinin artırılmasının önemine değindi. Memişoğlu, sağlık çalışanlarından yapay zeka ve biyoteknoloji alanlarını da dikkate alarak yeni fikirler geliştirmelerini istedi.

"BİLİŞİM ALTYAPISI, YAZILIM ANLAMINDA DÜNYANIN EN İLERİ ÜLKESİYİZ"

Türkiye'nin bilişim altyapısı ve yazılım alanındaki kapasitesine ilişkin Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz bilişim anlamında, şu anda bilişim altyapısı, yazılım anlamında dünyanın en ileri ülkesiyiz. Bu veriyi kullanarak dünyaya yapay zekayla birçok sağlık uygulamasını veya tedavi yöntemlerini çok hızlı şekilde ulaştırabiliriz."

Üreten Sağlık Portalı'na da değinen Memişoğlu, sağlık çalışanlarını fikirlerini paylaşmaya, geliştirmeye ve üretime dönüştürmeye davet etti. Sağlık alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Memişoğlu, son iki yılda yaklaşık 170 mevzuat hazırladıklarını belirtti.

"3 BİN 600'Ü AŞKIN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUMUZ VAR"

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin kapsamına ilişkin Memişoğlu, "Bugün 3 bin 600'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonumuz var. Her yıl yaklaşık 7,5-8 milyon kişiyi ambulanslarla hastanelere taşıyoruz" dedi.

Memişoğlu, "6 bin 300'ün üzerinde kara ambulansı ve 300'ün üzerinde hava ambulansıyla dünyaya örnek olacak hastane öncesi acil sağlık hizmetleri sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vakaya ulaşımdan kimliği belirsiz hastaların kimliklerinin tespit edilmesine kadar yürütülen çalışmalara değinen Memişoğlu, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) de katkısıyla Türkiye'nin hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Kaynak: ANKA
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