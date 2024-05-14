Kanada'da Batı Kanada bölgesindeki yangınlar nedeniyle Fort Nelson kasabası tahliye edildi - Son Dakika
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Kanada'da Batı Kanada bölgesindeki yangınlar nedeniyle Fort Nelson kasabası tahliye edildi

Kanada\'da Batı Kanada bölgesindeki yangınlar nedeniyle Fort Nelson kasabası tahliye edildi

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde etkili olan yangın 10 hektarlık alana yayılırken, British Colombia eyaletindeki Fort Nelson kasabasının neredeyse tamamı orman yangınları nedeniyle tahliye edildi. Batı Kanada'da 10 bin hektarlık alana yayılan orman yangınları ülkedeki 5 eyaletin yanı sıra ABD'nin bazı bölgelerinde de dumanların görülmesine neden oldu.

14.05.2024 13:01  Güncelleme: 13:06
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Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde etkili olan yangın 10 hektarlık alana yayılırken, British Colombia eyaletindeki Fort Nelson kasabasının neredeyse tamamı orman yangınları nedeniyle tahliye edildi.

Kanada'nın Batı Kanada bölgesi Cuma günü başlayan orman yangınları ile mücadele ediyor. Batı Kanada'da 10 bin hektarlık alana yayılan orman yangınları ülkedeki 5 eyaletin yanı sıra ABD'nin bazı bölgelerinde de dumanların görülmesine neden oldu. Batı Kanada bölgesine bağlı British Colombia eyaletindeki Fort Nelson kasabasının neredeyse tamamı orman yangınları nedeniyle tahliye edildi. British Colombia Acil Durum Yönetimi ve İklim Bakanı Bowinn Ma, eyaletin kuzeyindeki şartların son derece zor olduğunu ifade ederek, "Tahminlerimizde şiddetli yağış olmaması ve rüzgarın da her an şiddetlenebileceğini göz önüne alırsak oldukça endişeliyiz" dedi. Önümüzdeki 48 saatin Fort Nelson için kritik olacağını sözlerine ekleyen Ma, tahliye edilenler için 200 odalı konaklama alanı kurulduğunu söyledi.

Fort Nelson Belediye Başkanı Rob Fraser ise konuya ilişkin açıklamasında Fort Nelson ve çevresinden 3 bin 500 kişinin tahliye edildiğini ve polisin bölgede kapı kapı dolaşarak tahliye işlemlerini sürdürdüğünü söyledi.

Alberta'da 2 yangın

Kanadalı yetkililer, Batı Kanada bölgesine bağlı Alberta eyaletinde, biri 2016 yılında çıkan orman yangınında 90 bin kişinin tahliye edildiği Fort McMurray yakınları olmak üzere 2 orman yangınının çıktığını açıkladı. Fort McMurray yakınlarındaki yangına 6 itfaiye ekibi ve 13 helikopter müdahale ediyor.

Tren seferleri askıya alındı

Kanada Ulusal Demiryolu (CNR.TO) tarafından yapılan açıklamada, orman yangınları nedeniyle British Columbia ve Alberta'nın bazı bölgelerinde tren seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Britanya Colombia ve Alberta eyaletleri ülkenin enerji sektörünün merkezinde yer alırken şu ana kadar orman yangınları nedeniyle herhangi bir petrol ya da gaz çıkarımında aksama bildirilmedi. - ALBERTA

Kaynak: İHA

Nelson, Kanada, Çevre, Güvenlik, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanada'da Batı Kanada bölgesindeki yangınlar nedeniyle Fort Nelson kasabası tahliye edildi - Son Dakika

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