Kanada'da Orman Yangını Jasper Kasabasına Ulaştı - Son Dakika
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Kanada'da Orman Yangını Jasper Kasabasına Ulaştı

Kanada'nın Alberta eyaletindeki milli parkta yayılan orman yangını, Jasper kasabasına ulaştı. Alberta eyaletindeki yangınlar nedeniyle ciddi hasar meydana gelirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau federal yardım talebini onayladı.

25.07.2024 17:47
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Kanada'nın Alberta eyaletindeki milli parkta yayılan orman yangını, Jasper kasabasına ulaştı.

Kanada, orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia Orman Yangını Servisi'ne göre eyalette son bir haftada düşen 58 binden fazla yıldırım, yeni yangınlara yol açtı. British Columbia eyaletinde 433, Alberta eyaletinde ise 176 yangınla mücadele ediliyor. Alberta eyaletindeki Jasper Milli Parkı'ndan yayılan alevler, yerleşim yerlerine ulaştı. Yerel yetkililer, alevlerin Jasper kasabasında ciddi hasara yol açtığını aktardı. Hasarın boyutu henüz bilinmezken, itfaiyecilerin Trans Mountain Boru Hattı'nı korumak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

Alberta eyaletinde federal yardım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, hükümetinin Alberta eyaletinin federal yardım talebini onayladığını duyurdu. Başbakan Trudeadu, "Kanada Silahlı Kuvvetleri kaynaklarını, tahliye desteği ve acil orman yangını kaynaklarını derhal eyalete gönderiyoruz. Yangınla mücadele ve hava yoluyla yardım desteğini koordine ediyoruz. Alberta, seninleyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yılda 2 milyondan fazla turistin akınına uğrayan milli park ve kasabadaki yaklaşık 25 bin kişi salı günü yangınlar nedeniyle bölgeden tahliye edilmişti. - ALBERTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kanada'da Orman Yangını Jasper Kasabasına Ulaştı - Son Dakika

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