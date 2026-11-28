İspanya'nın Kanarya Adaları açıklarında 106 kişinin bulunduğu teknede 14 göçmen ölü olarak bulundu, 90 kişi kurtarıldı.

Gambiya'nın başkenti Banjul'dan 10 gün önce hareket eden ve 3 gün önce İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı El Hierro adasından yaklaşık 72 kilometre açıkta sürüklenmeye başlayan göçmen teknesinin yolculuğu faciayla bitti. İspanya Deniz Kurtarma Servisi, jandarmaya ait gemiler ile bir helikopterin katıldığı çalışmalar sonucu ulaşılan teknede 14 kişinin ölü olduğunu tespit etti; durumu ağır olan 6 kişi helikopterle El Hierro'daki bir hastaneye sevk edildi. Diğer 84 kişi ise Deniz Kurtarma Servisi'ne ait bir gemiyle La Restinga limanına götürüldü. Göçmen teknesi daha sonra jandarmaya ait bir devriye botu tarafından limana çekildi.

Göç akını

Ekim ayından bu yana Kanarya Adaları'na yönelik göçmen akını hız kazandı; 25 Kasım'da 2 bin 100 düzensiz göçmenin adalara ulaşmasıyla günlük rekor kırıldı. İspanya İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu yılın Ocak ile Ekim ayları arasında deniz üzerinden düzensiz göç yollarıyla İspanya'ya 28 bin 155 kişi girdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu sayı yüzde 4.3 oranında arttı. Söz konusu kişilerin 13 bin 327'si Kanarya Adaları'na ulaştı; bu da deniz yoluyla İspanya'ya gelenlerin neredeyse yarısına karşılık geliyor.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, fırtınalı denizlere ve güçlü akıntılara rağmen İspanyol topraklarına ulaşabilmek için aşırı kalabalık teknelerle Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışıyor. Deniz şartlarının genellikle daha elverişli olduğu sonbahar aylarında ise gelişler artıyor.