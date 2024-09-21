Kandıra\'da Boğulma Tehlikesi: Genç Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Bağırganlı plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Ali Bişgin (27) denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından şahıs denizden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Bişgin, Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Muhammed Ali Bişgin hayatını kaybetti. - KOCAELİ