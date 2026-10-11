Kanlıca\'da kıyıya sürüklenen kimyasal tankere 2 römorkörün müdahale ettiği öğrenildi

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Malta bayraklı "IVYAN" isimli kimyasal madde taşıyan tanker, Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Kanlıca Vapur İskelesi ve sahilde bulunan yalıların yakınlarına kadar gelen tanker, mürettebatın demir atmasıyla durabildi. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 2 kurtarma römorkörü sevk edildi.

Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan aldığı yükle İtalya'nın Monopoli Limanı'na gitmek üzere seyreden Malta bayraklı kimyasal madde taşıyan "IVYAN" isimli tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde tehlike yaşadı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklenen tanker, sahile ve tarihi yalıların bulunduğu kıyı şeridine tehlikeli derecede yaklaştı. Kanlıca Vapur İskelesi'nin ve kıyıdaki yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tankerin karaya oturma ya da kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesi yaşadığı belirtildi. Mürettebatın demir atmasıyla durabilen geminin kıyıya çarpması önlendi. Olayın yaşandığı bölgede muhtemel bir kazanın önüne geçilmesi için tedbirler alındı.

Kurtarma römorkörleri sevk edildi

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye gönderilen 2 kurtarma römorkörünün tankere müdahale ettiği öğrenildi. Geminin bulunduğu konumdan emniyetli bir alana alınması için çalışma başlatılırken, olayın nedeni ve tankerin son durumu hakkında resmi makamlardan yapılacak açıklama bekleniyor.

İstanbul Boğazı'nın yoğun deniz trafiği ve güçlü akıntıları, büyük tonajlı gemilerin geçişlerinde seyir emniyetini kritik hale getiriyor. Özellikle kimyasal madde taşıyan tankerlerin kıyı yerleşimlerine yaklaşması, muhtemel bir çarpma ya da karaya oturma durumunda deniz çevresi ve kıyı güvenliği açısından risk oluşturuyor.

7 Ekim'de Üsküdar'ın Vaniköy sahilinde seyreden "Bosfor" isimli gezi teknesi, önce tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın önünde bulunan yata, ardından yalının rıhtımına çarpmıştı.