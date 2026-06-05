Kapıkule'de 840 kg Kaçak Akivades Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de 840 kg Kaçak Akivades Ele Geçirildi

Kapıkule\'de 840 kg Kaçak Akivades Ele Geçirildi
05.06.2026 17:32
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Kapıkule'de yapılan denetimlerde 840 kg kaçak canlı akivades ele geçirildi, 1 milyon TL ceza kesildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak olarak taşındığı belirlenen 840 kilogram canlı akivades ele geçirilirken, olayla ilgili şahsa yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ile Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ortak denetimde, sınır kapısından geçiş yapmak isteyen bir araçta yüklü miktarda canlı akivades bulundu.

Yapılan kontrollerde 840 kilogram canlı akivades tespit edilirken, ürüne ve taşıyan araca mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

Canlı akivadesler denize geri bırakılacak

Yetkililer, ele geçirilen akivadeslerin canlı olması nedeniyle doğal yaşam alanlarına iade edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Olayla ilgili şahıs hakkında yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, su ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarındaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılarak devam edeceğini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de 840 kg Kaçak Akivades Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapıkule'de 840 kg Kaçak Akivades Ele Geçirildi - Son Dakika
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