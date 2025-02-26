Kapıkule\'de Kaçak Lazer Epilasyon Cihazı Ele Geçirildi

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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye sokulmak istenen lazer epilasyon makinesi gümrük ekiplerinin dikkatinden kaçmayarak ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 175 bin TL olan lazer epilasyon cihazı ele geçirildi.

Yakalama ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - EDİRNE