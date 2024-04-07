Kapıkule'de yakalanan 50 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri tutuklandı
EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
200 bin adet uyuşturucu hap
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahasında Macaristan'dan gelen 2 tır durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram 200 bin ecstacy hap ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından Edirne adliyesine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler A.S. ve N.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kapıkule'de yakalanan 50 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesinde, Demirce köyü mevkiindeki orman kesim sahasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edirne'nin Meriç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan bir panelvan minibüs, lastiği patlayınca kanala uçup takla attı. Araç alev alırken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafik bir süreliğine aksadı ve inceleme başlatıldı.
Rize'nin merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.
Ataşehir ilçesinde sebze yüklü bir kamyon, virajı alamayarak yan yattı. Kazada ölen veya yaralanan olmadı. Kamyon şoförü ise kendi çabasıyla araçtan çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?