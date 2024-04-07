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Kapıkule'de yakalanan 50 milyon liralık uyuşturucu şüphelileri tutuklandı

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

200 bin adet uyuşturucu hap

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahasında Macaristan'dan gelen 2 tır durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram 200 bin ecstacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin ardından Edirne adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler A.S. ve N.C., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.