Karabük Safranbolu\'da yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın söndürüldü

Karabük Safranbolu'da yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle konakta hasar oluştu, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 200 yıllık konakta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Eflani Sokak'ta E.A.'ya ait yaklaşık 200 yıllık konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle konakta hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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