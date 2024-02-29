Karabük'te 3 Katlı Apartmanın İkinci Katında Yangın - Son Dakika
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Karabük'te 3 Katlı Apartmanın İkinci Katında Yangın

Karabük\'te 3 Katlı Apartmanın İkinci Katında Yangın

Karabük'te merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında, evde maddi hasar meydana geldi. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yangının neden çıktığını araştırmak için inceleme başlattı.

29.02.2024 12:56  Güncelleme: 12:56
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Karabük'te sabah saatlerinde 3 katlı bir apartmanın ikinci katından çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Namık Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında bulunan Kemal Namal'a ait evde henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangını fark eden komşuları durumu itfaiye ve ev sahiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evin bir odasında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te 3 Katlı Apartmanın İkinci Katında Yangın - Son Dakika
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