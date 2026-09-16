Karabük\'te 3. kattan düşen Afganistanlı öğrencinin hayati tehlikesi yok

Karabük'te 3. kattaki evinin penceresinden düşen 17 yaşındaki Afganistanlı öğrenci, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 56. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. kattaki ikametinin mutfak penceresinden bahçedeki toprak zemine düşen Mohammad Mehran Ayoubi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde inceleme yapıldı.