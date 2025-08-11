Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde gerçekleştirilen operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Aramalarda 353 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te 353 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?