Karabük'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Karabük'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı

Karabük\'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı

Karabük'te bir anne, 7 aylık bebeğini yolun kenarına bıraktıktan sonra geri gelerek çocuğunu aldı. İmam nikahlı eşi ise şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşı küçük iki çocuk savcılık talimatıyla anneye teslim edilirken, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği de tahkikat başlattı.

25.04.2024 15:15
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Karabük'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezi Bayır Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde E.H., 7 aylık bebeğini yolun kenarına bıraktı. Annesi tarafından yola bırakılan bebeği caddedeki esnaf alırken, bebeğini bırakan anne bir süre sonra gelerek çocuğunu aldı.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü çalışma başlatırken, E.H.'nin imam nikahlı eşi A.S. emniyete giderek şikayetçi oldu. İmam nikahlı eşinin evlilik dışı olan 2 çocuğuna kötü davrandığını, olay günü küçük çocuğunu yere attığını iddia eden A.S., E.H.'den şikayetçi oldu.

Başlanılan tahkikat neticesinde kontrolleri yapılan yaşı küçük iki çocuk savcılık talimatı ile anneye teslim edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince tahkikat başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te 7 aylık bebeğini yola bırakan anne ile ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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