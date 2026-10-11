Karabük'te ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Karabük'te ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı

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Karabük\'te ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı
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Karabük'te Safranbolu-Eflani kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kırıklar köyü mevkiindeki kazada araçta sıkışan 56 yaşındaki sürücü, ekiplerce çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te otomobilin ağaca çarptığı kazada araçta sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında Safranbolu- Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana geldi. Sadi Işık (56) yönetimindeki 78 SL 271 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü için olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Işık, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıSafranboluAcil Durum3. SayfaKarabükEflaniGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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