Karabük'te AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve oğulları saldırıya uğradı - Son Dakika
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Karabük'te AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve oğulları saldırıya uğradı

Karabük\'te AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve oğulları saldırıya uğradı

Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik ve oğulları, Kayadibi köyü muhtarı Sebahattin Karakaya tarafından saldırıya uğradı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tetik ve çocukları yaralanırken, muhtar ve kooperatif başkanı gözaltına alındı.

30.06.2024 19:16
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Karabük'ün Yenice ilçesinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik ve oğulları, Kayadibi köyü muhtarı Sebahattin Karakaya tarafından saldırıya uğradı.

Olay, Yenice ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, köy muhtarı Karakaya, aynı köyün Kooperatif Başkanı Cavit Karakaya ile AK Parti Yenice İl Genel Melis Üyesi Recep Tetik tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, Recep Tetik ile çocukları Onur ve Sezai Tetik yaralanırken, hastanede tedavi altına alındı.

Muhtar Karakaya ile kooperatif başkanı Karakaya ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Recep Tetik, Sebahattin Karakaya'nın kendisine küfürlü konuştuğunu ve sopayla saldırdığını belirtti. Tetik, "Olay sırasında ben ve oğlum Onur Kayadibi'nde Yentaş firmasının önündeydik. Sabahatin Karakaya evinden yanımıza geldi, daha sonra küfürlü konuşmaya başladı. Ben de 'doğru konuş' derken, elinde sopa ile bana saldırdı. Ben sopayı savuştururken, eşi arkadan bana vurdu. Sebahattin de elindeki ağaç parçasını oğlum Onur'un kafasına vurdu. Daha sonra olay yerine kardeşleri ve çocukları geldi. Yeğeni Deniz de elindeki çekiçle arkadan suratıma vurdu. Onlar takriben 20-25 kişiyle vurmaya devam ettiler." dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi ve oğulları saldırıya uğradı - Son Dakika

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