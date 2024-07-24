Karabük'te alacak-verecek kavgasında silahlı saldırı anı

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Karabük'te iddiaya göre alacak-verecek kavgasında bir kişinin silahlı saldırıdan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1023. Sokak'ta meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 şahıs iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile birbirine giren şahısları, o sırada bölgede oturan gençler ayırmaya çalıştı. Daha sonra kavgaya karışanlardan birinin dükkana girip silahını alması üzerine diğeri aracına binip hızla olay yerinden uzaklaştı. Dükkandan çıkan şahsın silahını uzaklaşan aracın arkasından ateşlediği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - KARABÜK