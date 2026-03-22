Karabük'te Alkollü Sürücü Market Önünde Kazaya Neden Oldu

22.03.2026 16:36
Karabük'te alkollü ve ehliyetsiz sürücünün araçları çarpması sonucu 3 araç hasar gördü, 225 bin lira ceza kesildi.

Karabük'te alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki araçlara çarpıp kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Sürücüye 225 bin lira ceza kesildi.

Kaza, Şirinevler Mahallesi İmam Hatip Kavşağı istikametinden gelerek Nilüfer Sokak üzerinden Ergenekon Mahallesi 75. Yıl Kavşağı yönüne seyir halinde olan Murat Ö. (32) idaresindeki 37 ACK 487 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan 74 ABG 374 ve 06 GGR 88 plakalı araçların arka tampon kısımlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçtan kopan bir demir parçası ise park halindeki 34 AHL 302 plakalı otomobilin sol ön kapısına isabet etti. Kontrolden çıkan otomobil ise daha sonra kanala düşerek yan yattı.

Öte yandan kanal içine düşen otomobilin sürücüsü ise vatandaşların yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, toplam 3 araçta maddi hasar oluştu.

Yapılan kontrollerde sürücü Murat Ö.'nin aday sürücü olduğu, sürücü belgesinin daha önceden daimi olarak iptal edildiği ve kaza esnasında 2.18 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 ve 36/3-c maddeleri kapsamında işlem yapılırken, toplamda yaklaşık 225 bin lira, araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplam 265 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaza yapan 37 ACK 487 plakalı araç ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına kaldırıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Karabük

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
