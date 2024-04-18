Karabük'te bir aracın çarptığı otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybedip apartmanın bahçesine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Şirinevler Mahallesi İlhanlılar Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 54 AIT 676 plakalı otomobilin çarptığı 78 AZ 229 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak apartmanın bahçesine düştü. Ağaca çarparak devrilmekten kurtulan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, çarpan otomobilin sürücüsünün panikle inip telefonla kazayı bildirdiği ve çevredeki vatandaşların bahçeye düşen otomobil sürücüsünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te araç çarpması sonucu otomobil apartman bahçesine düştü - Son Dakika
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