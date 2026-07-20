Ekin tarlasında çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Ekin tarlasında çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

Ekin tarlasında çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü
20.07.2026 15:33  Güncelleme: 15:38
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Karabük'ün Belenköy mevkiinde bir ekin tarlasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Yaklaşık 3 dönüm alan zarar görürken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te ekin tarlasında balya makinesinden sıçrayan kıvılcım sonrası çıkan yangınında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.

Olay, Belenköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ekin tarlasında çalışan balya makinesinden sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı. Kısa sürede yayılan alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, daha geniş alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar görürken tarladaki çok sayıda saman balyası da yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken zarar gören alanlar dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Karabük, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekin tarlasında çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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