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Karabük'te çöp dolu evde yangın

KARABÜK - Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yeşil Mahalle Mizan Soka Sokak'ta meydana geldi. Mevlüt Y. isimli şahsın ikamet ettiği evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark ede vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan incelemelerde evin içerisinin çöple dolu olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.