Karabük'te hatalı sollayan sürücü karşı şeride geçti, güvenlik kamerası kaydetti - Son Dakika
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Karabük'te hatalı sollayan sürücü karşı şeride geçti, güvenlik kamerası kaydetti

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Karabük\'te hatalı sollayan sürücü karşı şeride geçti, güvenlik kamerası kaydetti
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Karabük\'te hatalı sollayan sürücü karşı şeride geçti, güvenlik kamerası kaydetti
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Karabük'te Yıldız Caddesi'nde hatalı sollama yapan sürücü karşı şeride geçerek karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı ve solladığı aracı sıkıştırdı. Sürücülerin son anda çarpışmaktan kurtulduğu tehlikeli anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabük'te hatalı sollama yapan sürücü, hem karşı yönden gelen araçlarla çarpışma tehlikesi yaşadı hem de solladığı aracı sıkıştırdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Önünde seyreden aracı sollamak isteyen sürücü, hatalı manevrayla karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen araçlarla kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşayan sürücü, solladığı aracı da sıkıştırdı. Sürücülerin son anda çarpışmaktan kurtulduğu tehlikeli anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıFevzi ÇakmakOtomobil3. SayfaKarabükGüncelSon Dakika

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