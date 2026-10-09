Karabük'te iki grubun yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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Karabük'te iki grubun yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

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Karabük\'te iki grubun yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'te iki grup arasında çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşen olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük'te iki grubun yumruklu kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi - Son Dakika
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