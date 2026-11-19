Karabük'te polis ekiplerince kaçak tütün imalathanesine düzenlenen operasyonda 20 bin 440 doldurulmuş makaron, 56 bin boş makaron ve 7 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tütün sarım imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 2 sanayi tipi tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 20 bin 440 dal doldurulmuş makaron, 56 bin dal boş makaron, 7 kilogram açık kıyılmış tütün ve 262 paket bandrollü tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumuna karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği bildirildi.