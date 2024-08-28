Karabük\'te Kenevir ve Esrar Operasyonu: 29 Kök Kenevir ve 5 Bin 450 Gram Esrar Ele Geçirildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 kök kenevir ve 5 bin 450 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yenice ilçesinde bir şahsın ikametinde kenevir yetiştirdiği istihbaratını aldı. Şahsın ikametine düzenlenen operasyonda 29 kök kenevir bitkisi ve 5 bin 450 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK
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