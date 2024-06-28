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Karabük'te meydana gelen iki ayrı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden Gerede istikametine giden İ.E.K. idaresindeki 37 KB 073 plakalı hafif ticari araç İsmetpaşa mevkiine geldiği sırada sürücünün kontrolünden çıkarak demir bariyere çarptı. Kazada L.M. (14), Z.K. (49), B.A.K. (29) ve A.A.K. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Karabük-Eskipazar kara yolu Hanköy mevkiinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 37 AK 667 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ağaçlık alana uçarak devrildi.

Kazada B.Ç. ve M.G.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK