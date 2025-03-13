Karabük'te motosiklet hırsızları kamerada
KARABÜK - Karabük'te meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük'te Ocak ve Mart ayında meydana gelen 3 motosiklet hırsızlığı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelilerin B.Y., M.Ç. ve O.Y. olduğunu tespit etti.
Şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalanarak göz altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Motosiklet Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?