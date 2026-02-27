Karabük\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te öğrenci servisi ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 78 S 0086 plakalı minibüs ile Yashar Ghasamı (27) yönetimindeki 78 MA 0455 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motokuryelik yapan sürücü Ghasamı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ghasamı, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK