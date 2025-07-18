Karabük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Pürçükören ile Abdullah köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hızla yayılırken yangına 7 arazöz, 5 pikap ve birer adet su ikmal, dozer ve helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1.5 saatlik çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 dönüm alana zarar verdiği öğrenilen yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin de yangın bölgesine gelerek zarar gören alanlarda inceleme yaptı. - KARABÜK