Karabük\'te Orman Yangınına Müdahale

Karabük merkeze bağlı Sipahiler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sipahiler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekipler, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalede bulunuyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, söndürme çalışmaları sürüyor. - KARABÜK