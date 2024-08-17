Karabük'te orman yangınına TOMA'lar da destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te orman yangınına TOMA'lar da destek veriyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

17.08.2024 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te söndürme çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi

Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 22 saattir sürüyor. Söndürme çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığına ait 2 helikopter destek veriyor.

İlçeye bağlı Beydini ve Alınca köyü arasındaki ormanlık alanda dün 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen sevk edilen çok sayıda itfaiye ve arazözlerin çalışmalarıyla yangın 6 saatte kısmi olarak kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle farklı alanlara sıçrayan yangın yeniden alevlendi. 61 araç ve 192 personelle müdahale edilen yangına Jandarma Genel Komutanlığına ait iki helikopter havadan destek veriyor.

Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de bölgeye ekipler sevk edilirken çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Dünya, Acil Durum, Doğa, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te orman yangınına TOMA'lar da destek veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:57 Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan’ın annesi, Abdullah Avcı’yı tehdit etti Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ın annesi, Abdullah Avcı'yı tehdit etti
20:06 Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’ye ait villa yangınla kül oldu Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'ye ait villa yangınla kül oldu
19:29 Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi Orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:32 Kahramanmaraş’ta çiftçiler eylem yaptı Kasa kasa domatesi yola döktüler Kahramanmaraş'ta çiftçiler eylem yaptı! Kasa kasa domatesi yola döktüler
16:56 Aydın’daki orman yangını ikinci gününde Muğla’ya sıçradı Aydın'daki orman yangını ikinci gününde Muğla'ya sıçradı
10:38 Sadece iki isteği var Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş’ın vasiyeti ortaya çıktı Sadece iki isteği var! Hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı
10:26 Fransa’daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı Fransa'daki hava gösterisinde korkunç kaza: Askeri jet denize çakıldı
10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
09:44 Rio Ferdinand’ın Jose Mourinho’ya ettiği sözlere bakın: Avrupa’da bir takım çalıştırmaya uygun değil Rio Ferdinand'ın Jose Mourinho'ya ettiği sözlere bakın: Avrupa'da bir takım çalıştırmaya uygun değil
09:24 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı Yüzlerce şüpheli gözaltında 36 ilde aynı anda düğmeye basıldı! Yüzlerce şüpheli gözaltında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
08:26 Icardi’nin iptal edilen golünde faul var mı Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti Icardi'nin iptal edilen golünde faul var mı? Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
07:56 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı 5 ilden yükselen alevlerde tahliye edilen kişi sayısı korkutucu rakamlara ulaştı
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
07:16 Polisi arayıp babasını ihbar etti Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı Polisi arayıp babasını ihbar etti! Evden çıkan ise ekiplerin ağzını açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 22:40:26. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te orman yangınına TOMA'lar da destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement