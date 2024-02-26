Karabük'te refüje çarpan araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Karabük'te refüje çarpan araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük\'te refüje çarpan araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te bir hafif ticari araç, refüje çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni yapılan refüjün yol daralttığı ve risk oluşturduğu iddia edildi.

26.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
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Karabük'te refüje çarpıp yoluna devam eden hafif ticari araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç refüje çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye tarafından yeni yapılan refüjün, yolu daralttığı gerekçesiyle risk oluşturduğu öne sürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te refüje çarpan araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te refüje çarpan araç sürücüsü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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