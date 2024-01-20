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Karabük'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Karabük'ün merkezinde gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada, Yaşar Koçak adlı bir kişi hayatını kaybetti. Kavga sırasında G.S. adlı kişi silahını kullanarak Koçak'a ateş etti. Koçak ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.S. olay yerinden kaçarken, oğlu O.S. ise gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabük\'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
20.01.2024 - 12:55,
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Karabük'te gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece 02.00 sıralarında merkeze bağlı Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, cadde üzerinde G.S. ve oğlu O.S. henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen karşı tarafla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S. aracına giderek silahını aldı. Bu sırada kavgayı fark eden ve meyhanede garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar Koçak, işyerinin önüne çıkarak kavgayı ayırmak istedi.

G.S.'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Yaşar Koçak ağır yaralandı. G.S. olaydan sonra firar etti. Olaya karışan oğlu O.S. ise gözaltına alındı. Yaşar Koçak (37) ise kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Yaşar Koçak, Karabük, Fırat, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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