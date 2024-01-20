Karabük\'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Karabük'te gece saatlerinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, gece 02.00 sıralarında merkeze bağlı Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, cadde üzerinde G.S. ve oğlu O.S. henüz bilinmeyen bir sebeple isimleri öğrenilemeyen karşı tarafla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.S. aracına giderek silahını aldı. Bu sırada kavgayı fark eden ve meyhanede garsonluk yaptığı öğrenilen Yaşar Koçak, işyerinin önüne çıkarak kavgayı ayırmak istedi.

G.S.'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği Yaşar Koçak ağır yaralandı. G.S. olaydan sonra firar etti. Olaya karışan oğlu O.S. ise gözaltına alındı. Yaşar Koçak (37) ise kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK