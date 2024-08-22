Karabük'te sürücüler arasında yol verme kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Karabük'te sürücüler arasında yol verme kavgası

Karabük\'te sürücüler arasında yol verme kavgası

Karabük'te iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir sürücü diğerinin aracına tekme atarak saldırdı. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.08.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te sürücülerin yol verme kavgasında taraflardan birinin diğerinin aracına tekme ile saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün hem kapısını açmaya çalışırken hem de otomobili tekmelemeye başladı.

Kimsenin engel olamadığı öfkeli sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışan otomobilin peşinden koşarken yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te sürücüler arasında yol verme kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:04:20. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te sürücüler arasında yol verme kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement