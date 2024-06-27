Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda senet, banka hesap cüzdanı, altın ve para ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.06.2024 22:34
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Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Merkez ilçesinde icra edilen faaliyette tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 adet farklı şahıslar adına düzenlenmiş senet, 7 adet boş senet, 5 adet farklı bankalara ait hesap cüzdanı, 3 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 2 bin 700 TL, 2 adet borç ve alacakların yazılı olduğu defter, 3 adet borç ve alacakların yazılı olduğu kağıt ve 1 adet şahsa ait cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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