 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında G.Y isimli şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 9.88 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Karabük\'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
30.12.2023 - 10:18,
Abone Ol

Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde uygulamada yapılan kontrollerde G.Y isimli şahsı durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 9.88 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Karabük, Güvenlik, Uyuşturucu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


10:35
Ahmet Çakar'dan Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklama Ahmet Çakar'dan Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklama
10:05
Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32
Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24
1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak

Son Dakika
10:35 Ahmet Çakar'dan Süper Kupa finaliyle ilgili çarpıcı açıklama
10:05 Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti dizisinde şarkı söyledi
09:32 Güney Koreli gazeteci: Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
07:24 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak
05:41 Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'nın adını değiştirdi
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 10:45:51. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement