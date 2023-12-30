Karabük'te uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde uygulamada yapılan kontrollerde G.Y isimli şahsı durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 9.88 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK