Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Karabük'te 4 şahısta 20 adet ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde icra ettikleri faaliyette 4 şahsın üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yaptıkları aramada 20 adet sentetik ecza hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK