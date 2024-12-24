Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkezde iki ayrı noktaya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Şahısların üst ve araç aramalarında, 32 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?