Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşbinevler Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, kullanılmaya hazır folyoya sarılı durumda 3 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet çakmakgazı ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK