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Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beşbinevler Mahallesi'nde 2 şüpheli şahsın üzerinde yaptıkları aramada, kullanılmaya hazır folyoya sarılı durumda 3 gram metamfetamin, 10 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet çakmakgazı ele geçirdi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK
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