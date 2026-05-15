Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Karabük'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerce uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 8-14 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 4,62 gram sentetik kannabinoid, 5,47 gram metamfetamin ile 1 cam aparat ele geçirilirken, toplam 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan narkotik ekipleri ile ilgili birimlerce yürütülen ortak çalışmalar ve denetimlerde "uyuşturucu suçları"ndan arandığı belirlenen firari 1 hükümlü de yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - KARABÜK