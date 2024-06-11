Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı

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Karabük'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinde 3 şahsın üzerinde ve bulundukları araçta arama yaptı.

Aramada, 33,64 gram metamfetamin, 3,9 gram uyuşturucu emdirilmiş peçete, 7 adet 300 mg sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet pürmüzlü çakmak ile 7 bin 900 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK