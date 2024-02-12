Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Gözaltına Alındı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, N.M ve M.E.B isimli şahısların ikametlerinde bin 162 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

12.02.2024 11:54  Güncelleme: 11:54
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha faaliyetleri ile il merkezinde 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, N.M ve M.E.B isimli şahısların ikametlerinde gözaltına alınırken, bin 162 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ve uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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