Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Karabük\'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, A.K yönetimindeki otomobil su kanalına devrildi. Kazada otomobilde bulunan S.K yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

03.05.2024 11:26
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Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinden Karabük istikametine giden A.K (47) yönetimindeki 06 BE 9479 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan S.K (74) yaralandı. Yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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