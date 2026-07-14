Karabük'te Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

14.07.2026 18:53
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Davutlar köyünde çıkan yangında, ailenin evde yalnız kalan 2 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

Karabük'ün merkeze bağlı Davutlar köyünde bir evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ailenin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada evde yalnız kalan çocuğun içeride bulunduğu ve evin kapısının kilitli olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmi olarak çevredeki iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan kontrollerde, yangına uykuda yakalandığı öğrenilen 2 yaşındaki Berkant K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, talihsiz çocuğun cansız bedenine uzun süren çalışmaların ardından ulaştı. Yangın sırasında olay yerinde bulunan anneannenin, "Yavrum gitti" diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu. Olayı haber alarak köye gelen babanın, diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Berkant K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre, yangın sırasında çocuğun ailesinin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada evde yalnız kalan çocuğun içeride bulunduğu ve evin kapısının kilitli olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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